Москва, 16 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Лидеры стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по итогам саммита в Москве, который прошёл 16 мая, подписали ряд многосторонних документов.

Zviazda.by ОДКБ

В их числе — заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием самого договора и 20-летием объединения.

Напомним, 15 мая исполнилось 30 лет со дня заключения Договора о коллективной безопасности. Главы Армении, Киргизии, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере.

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В настоящее время в составе ОДКБ шесть государств: Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Таджикистан. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной Организации — ОДКБ.