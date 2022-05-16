Москва, , 14:58 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности получила важный опыт в январе 2022 года в связи с событиями в Казахстане. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учётом опыта, приобретённого в том числе в упомянутой операции, будут подтверждена решимость наших государств и далее по-партнёрски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене», — заявил Путин.

«При этом вполне логично, что первостепенной на текущем этапе являются задачи дальнейшего совершенствования и оптимизация деятельности ОДКБ, её руководящих структур. Будем также заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ», — указал он.