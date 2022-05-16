Варшава, , 15:06 — REGNUM Польская нефтяная и газовая компания PGNiG намерена приобрести в США 4,05 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщили 16 мая в компании.

СПГ-терминал в Свиноуйсьце Chron-Paul

PGNiG намерена заключить контракт с компанией Sempra Infrastructure Partners на 20 лет. Предполагается, что с 2027 года Польша ежегодно будет получать 3 млн тонн СПГ.

Вероятно, американская компания будет поставлять газ в Польшу из терминалов СПГ Cameron LNG в Луизиане или Port Artur LNG в Техасе. Разгружать американский газ будут в Свиноуйсьце, где сейчас расширяют газовый терминал.

Читайте также: Польша обязала дочку НОВАТЭКа передать госкомпаниям газовую инфраструктуру