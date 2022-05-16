Москва, , 13:36 — REGNUM Потенциальное вступление Украины в Североатлантический альянс могло бы привести к территориальному спору России о страной, входящей в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации и фиксировать различные заявления в связи с намерением Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

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