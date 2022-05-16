Москва, 16 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации и фиксировать различные заявления в связи с намерением Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы очень внимательно будем следить за тем, что будет происходить, мы тщательно фиксируем все заявления», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы будет иметь большое значение для безопасности этих стран.