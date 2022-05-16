Москва, 16 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Обновив в очередной раз более чем двухлетние минимумы под 63 руб., пара доллар/рубль отскочила и закрылась с повышением более чем на 1% по итогам дня 13 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 16 мая, котировки возобновили снижение, тестируя уровень 63 руб., подтверждение пробоя которого расчистит дорогу к ключевой поддержке 60 руб.

«Россиянин» по-прежнему игнорирует внешние сигналы, будучи изолированным за счет ограничительных мер Центробанка. А между тем геополитическая напряженность в мире только нарастает, обострившись на фоне решения Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Сам доллар на мировой арене чувствует себя уверенно, расположившись немногим ниже 20-летних максимумов, обновленных на прошлой неделе.

Новый рывок долларовых быков способен умерить пыл рубля, который не оставляет попыток отправить «американца» в район 60 руб. впервые с начала 2020 года.

Нефть находится на высоких позициях, осциллируя вокруг отметки 110 долларов, и хотя динамика энергоносителей сейчас оказывает опосредованное влияние на курс рубля, сырьевой фактор все же выступает в качестве определенной поддержки.

В ближайшей перспективе не исключен поход пары доллар/рубль под уровень 63 руб., однако движение в направлении 65 руб. и выше выглядит более вероятным. Среднесрочная цель в области 70 руб. тоже остается актуальной», — считает эксперт.

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