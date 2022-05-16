Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже 13 мая открылись снижением по рублевым активам. На протяжении нескольких дней рубль сразу наступал с открытия торгов на фоне продаж валютной выручки экспортерами, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Доллары

В плюсе он торговался недолго. К открытию американской сессии наблюдалась активизация покупателей инвалюты. Видимо, продавцы фиксировали прибыль в конце недели, чтобы избежать сюрпризов за выходные. Отскок курса доллара составил 4,5%, до 65,47 руб.

По итогам дня курс рубля закрылся снижением. Пара доллар/рубль выросла на 1,97%, до 64,54 руб., евро/рубль — на 2,90%, до 67,15 руб., фунт/рубль — на 1,67%, до 79,00 руб.

Локальный валютный рынок по-прежнему слабо реагируют на внешние рыночные сигналы, находясь под влиянием ограничительных мер ЦБ РФ. Ослабление рубля сдерживается ростом нефтяных котировок.

Нефтяные цены демонстрируют восходящую динамику на ожиданиях, что ЕС введет нефтяное эмбарго против России.

Швеция и Финляндия приняли решение вступить в НАТО. В США приветствовали принятое решение и обещали им защиту от России.

Остается получить согласие от всех стран-членов альянса. Сами придумали угрозу, и теперь от нее защищаются.

Турция против данного решения. Жители Турции обратились к властям республики с просьбой помешать Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. В Европарламенте пригрозили Турции изоляцией за блокировку приема в НАТО.

Россия в новой стратегической концепции НАТО будет прямой угрозой для альянса. В МИД России пообещали отреагировать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

ЦБ РФ не ослабляет контроль за движением капитала, поэтому рубль может проигнорировать решения Швеции и Финляндии. Зато регулятор ввел временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций.

Благодаря этим временным мерам российские банки смогут «осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро. ЦБ подчеркнул, что это нововведение нельзя использовать «в спекулятивных целях».

Если 16 мая курс доллара вернётся к уровню 67,50 руб., то это будет указывать на то, что валютный рынок нащупал уровень 62,87 руб., выше которого Минфин РФ не готов терпеть укрепление рубля.

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