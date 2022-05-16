Москва, , 11:55 — REGNUM Создание по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как создание объектов НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

«Потому что военное целеполагание использования этих объектов изначально заложено в соглашениях, поскольку стороной соглашения всегда выступает Пентагон, министерство обороны США», — объяснила Яровая.

Она также подчеркнула, что парламентское расследование и его результаты будут иметь важное значение для выработки решений национальной и глобальной безопасности и представления позиции России, в том числе, на площадке СБ ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия по биолабораториям увидела расхождения в отчетах США и Украины