* запрещённая в России организация

Донецк, 16 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Сообщения о ранее сдавшихся в плен на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе десяти боевиках украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прокомментировал 16 мая официальный представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

Andrew Butko Эдуард Басурин

Как отметил представитель НМ ДНР, во время специальной военной операции одним из залогов ее успешного проведения является обнародование важной информации в необходимое для этого время.

«Придет время, и вы все узнаете: и количество, и как это произошло. Давайте не мешать этому процессу. Если они начинают сдаваться в плен, тем самым прекращаются боевые действия и город полностью переходит на мирную жизнь. Давайте не мешать этому процессу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета сенатор Андрей Климов заявил, что комиссия обсудит провокационные посягательства на территорию России.