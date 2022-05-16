Москва, , 11:27 — REGNUM Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета обсудит провокационные посягательства Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Японии на территорию России, сообщил глава комиссии сенатор Андрей Климов.

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«С учетом провокационных претензий киевского режима на Крымский полуостров, японских реваншистов на Южные Курилы, Эстонии на часть земель Ленинградской и Псковской областей, Латвии на Пыталовский район РФ, а Литвы на Калининградскую область подтверждается актуальность положения обновлённой в 2020 ст. 67 Конституции РФ: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия… направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются», — отметил Климов в телеграмм-канале.

С учетом изложенного помимо прочих ответных мер российским компетентным органам пора дать правовую оценку иноземных высказываний, содержащих признаки вышеуказанных призывов с учетом ст. 280.1. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», полагает сенатор.

«Наша сенаторская комиссия планирует рассмотреть данную проблематику на специальном совещании с участием соответствующих структур», — подчеркнул Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО придётся думать о «демилитаризации Калининградской области», так как этот регион якобы «пороховая бочка, на которой будет сидеть Североатлантический альянс».

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