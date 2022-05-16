Москва, 16 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Москве Главархив опубликовал фотографии станций метро Москвы 1950-х годов. Ранее эти снимки не были доступны широкому кругу посетителей, сообщается на портале мэра столицы.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Станция метро «Киевская»

Ко дню 87-го дня рождения Московского метрополитена в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделе «Медиатека», подразделе «Фотолетопись Москвы». представлено более 70 редких фотографий.

Опубликовано пять фотоальбомов, благодаря которым можно увидеть, как выглядели всем известные станции метро — «Курская», «Октябрьская», «Таганская», «Киевская» и «Краснопресненская». более полувека назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 2011 по 2021 год построено и открыто 100 новых станций метрополитена.

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