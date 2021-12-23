Москва, , 10:13 — REGNUM В Москве с 2011 по 2021 год построено и открыто 100 новых станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Строительство метро Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в среднем в год в Москве открывается около 10 станций метро. Рядом с этими станциями живут, работают или учатся около 5 млн москвичей. Сеть московского метрополитена за 10 лет выросла в 1,5 раза.

«В ближайшие годы планируется увеличить количество станций Московского метрополитена на 50−60, в том числе на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а также трех новых веток подземки», — пояснил Собянин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в 2022 году планируется завершить строительство семи станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

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