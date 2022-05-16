Москва, 16 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Власти Ирана ожидают, что российский президент Владимир Путин посетит Тегеран с ответным визитом. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

kremlin.ru Встреча Путина и Раиси 19 января 2022 года

Президент Ирана Ибрахим Раиси, как сообщало ИА REGNUM, посетил Москву 19–20 января 2022 года. По словам Джалали, этот визит стал поворотным моментом в отношениях Москвы и Тегерана.

«Мы готовы в подходящие сроки принять президента Российской Федерации господина Путина в Тегеране. Также мы заинтересованы провести в Тегеране саммит глав стран «астанинского формата», — сказал иранский посол в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в последние месяцы состоялись визиты многочисленных делегаций для реализации договоренностей, к которым ранее пришли президенты.

Читайте также: Путин спросил Раиси, что тот думает о ядерной сделке