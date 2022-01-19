Москва, 19 января 2022, 17:19 — REGNUM Позиция президента Ирана Ибрахима Раиси по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) очень важна для руководства России, заявил 19 января президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве началась встреча Путина с Раиси, которую президент России начал с просьбы передать «самые наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана» Али Хаменеи.
Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД России и Ирана обсудили ход переговоров по ядерной сделке