Москва, , 09:39 — REGNUM Чаще всего участниками ДТП в пьяном виде в 2021 году становились мужчины 30-39 лет со средним или средним специальным образованием, ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Такой социальный портрет пьяного водителя составили в МВД России, передаёт ТАСС.

ДТП Kecko

Около половины водителей, совершивших ДТП в пьяном виде, официально не работают. 21% являются работниками сферы торговли и услуг. 83% таких аварий совершаются на легковых машинах, 13% приходится на мототранспорт, 4% — на остальные категории транспортных средств

В 2021 году в ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения погибли 3 445 человек. Всего за год с участием пьяных водителей произошло каждое восьмое ДТП в России (11,8%, или 15 тыс. 719). В авариях погибли 3 866 и ранены 20 тыс. 796 человек.

По данным нформационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, водители с ученой степенью в 2021 году не совершили ни одного ДТП в состоянии опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Архангельской области по сообщениям граждан были задержаны 157 пьяных водителей.

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