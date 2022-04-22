Архангельск, , 16:41 — REGNUM С начала 2022 года в Архангельской области по сообщениям граждан были задержаны 157 пьяных водителей, сообщает правительство региона.

Снова за рулем (сс) takahiro taguchi

«Аварии, которые произошли по вине пьяных за рулем, как правило, имеют самые тяжкие последствия, и благодаря неравнодушным северянам, сообщившим о потенциальной опасности, удалось спасти сотни жизней», — отметили в ведомстве.

Всего с января по март жители региона 1167 раз сообщили о нарушителях правил дорожного движения.

«Они информировали не только о пьяных водителях, но и о парковке автомобилей в запрещенных местах, о фактах, когда водитель не уступил дорогу пешеходу на зебре или проехал на запрещающий сигнал светофора, а также о других моментах», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области водитель иномарки сбил ребёнка и скрылся.