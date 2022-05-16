Хабаровск, 16 мая 2022, 02:32 — REGNUM В Хабаровске утверждены обвинительные заключения в отношении двух мужчин, которые незаконно купили, хранили большую партию чёрной икры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.
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В период с апреля по ноябрь 2021 года обвиняемые купили в Комсомольске-на-Амуре свыше 190 кг икры амурского осетра и калуги. Деликатес перевезли в Хабаровск, чтобы там реализовать.
Полиция пресекла действия преступной группы.
После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в суд Хабаровска.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске трое местных жителей подозреваются в незаконном хранении и продаже икры амурского осетра.