Хабаровск, , 02:32 — REGNUM В Хабаровске утверждены обвинительные заключения в отношении двух мужчин, которые незаконно купили, хранили большую партию чёрной икры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

Надоевшая икра Цитата из кф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР

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В период с апреля по ноябрь 2021 года обвиняемые купили в Комсомольске-на-Амуре свыше 190 кг икры амурского осетра и калуги. Деликатес перевезли в Хабаровск, чтобы там реализовать.

Полиция пресекла действия преступной группы.

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в суд Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске трое местных жителей подозреваются в незаконном хранении и продаже икры амурского осетра.