Новосибирск, , 12:37 — REGNUM В Новосибирске трое местных жителей подозреваются в незаконном хранении и продаже икры амурского осетра, занесённого в Красную книгу России. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Осетры Sharipov.A

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных), совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Уже установлено, что трое местных жителей в возрасте от 31 до 48 лет организовали незаконные хранение и продажу икры амурского осетра в торговом павильоне Центрального рынка Новосибирска.

В настоящий момент проведены обыски по адресам хранения и продажи — в контейнере-рефрижераторе на территории Октябрьского района города и в квартире, расположенной на территории Калининского района, откуда изъяты 60 контейнеров с веществом, внешне схожим с черной икрой, общей массой не менее 30 кг, а также тушки рыб и неразделанная замороженная рыба, внешне схожие с рыбой семейства осетровых, в общем количестве более 50 кг.

Индивидуальный предприниматель и два продавца уже дали признательные показания и сотрудничают с органами предварительного следствия. Расследование уголовного дела продолжается.