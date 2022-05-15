Хельсинки, 15 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 15 мая говорится в заявлении правительства страны.

Pixabay.com Флаг Финляндии

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Ранее сообщалось, что Швеция может подать заявку в НАТО 17 мая. Об этом 15 мая пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на источники.