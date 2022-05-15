Донецк, , 12:10 — REGNUM Объекты водоснабжения, энергообеспечения и железнодорожная инфраструктура, расположенные на территории освобожденных в ходе спецоперации территорий ДНР, перейдут в госсобственность. Об этом следует из постановлений Госкомитета обороны ДНР, подписанных председателем ГКО — главой ДНР Денисом Пушилиным. Документы опубликованы на сайте лидера ДНР.

Денис Пушилин Andrew Butko

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«Обратить объекты единой системы водоснабжения и водоотведения ДНР в госсобственность ДНР без компенсации собственникам стоимости таких объектов и закрепить на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием «Вода Донбасса», — отмечается в постановлении.

В другом постановлении обозначено такое же решение в отношении объектов, связанных с производством электро‑ и теплоэнергии и ее транспортировкой, которые находились в собственности хозяйствующих субъектов, зарегистрированных по законодательству Украины.