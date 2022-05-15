Москва, 15 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка, Запорожье, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.