Донецк, , 09:40 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 14 мая до 08:00 15 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 543 человека, включая 50 детей. Об этом 15 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 15 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 32 324 человека.