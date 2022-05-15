Москва, 15 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки лесопожарные службы в России потушили 120 природных пожаров на площади 20 057 га. Об этом 15 мая сообщает Авиалесоохрана.

Лесной пожар

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«За прошедшие сутки, 14.05.2022 г. , в РФ ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 20 057 га», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 00:00 мск 15 мая в РФ действовало 129 лесных пожаров на площади 19 657 га, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Красноярском крае, где действуют 36 пожаров на площади 7983 га.