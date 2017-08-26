В Красноярском крае все силы и средства задействованы на тушении пожаров в населенных пунктах. Огонь распространяется в более чем 10 населенных пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад. В некоторых районах введен режим функционирования ЧС.
Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Применяется пожарный поезд.
Тушение пожаров осложняется погодными условиями – сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует ликвидации.
В Подмосковье горит ТЦ «Шёлковый путь» - второй раз за месяц. В прошлый раз на полную ликвидацию пожара ушло трое суток.
Двое детей погибли во время масштабного пожара в селе Талажанка Красноярского края.
«По предварительным данным, горит 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. На одной из улиц обнаружены тела двух детей», — цитирует источника Интерфакс.
Полиция Красноярского края запустила горячую линию для граждан, оставшихся без документов из-за пожаров.
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Согласно прогнозу синоптиков, 8 мая ночью в центральных и южных районах Красноярского края сохранится сильный и очень сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Четыре дома, три гаража, бани сгорели в Емельяново, сообщают местные жители.
В Кузбассе пожар охватил более 50 домов. Огонь перекинулся сразу на три населенных пункта. Пожар действует неподалеку от нефтеперерабатывающего завода.
Красноярский край. Жители Заозерного сообщают о пожарах.
Красноярский край. Штрафстоянка сгорела в Боготоле, сообщают очевидцы.
Красноярский край.
В Абакане ввели режим ЧС из-за крупного пожара в дачном массиве
Режим чрезвычайной ситуации был введен в Абакане из-за ухудшения пожарной обстановки после возгорания в дачном массиве на горе Самохвал.
В Омской области возбуждены уголовные дела по статье «халатность» после пожаров в селе Новоалександровка и городе Называевске.Читайте также: По факту массовых пожаров в Омской области возбуждены уголовные дела
В прокуратуре принимают людей, потерявших дома при пожарах в Омской области
Прокуратура организовала проверки по факту массовых пожаров в Омской области.
На Алтае горевший автомобиль спровоцировал лесной пожар
На перевале Кукуя в Шебалинском районе Республики Алтай 6 мая произошло возгорание грузового автомобиля. Затем огонь перекинулся на сухую траву вдоль дороги.
В Приангарье задержаны поджигатели-«грибники»
В Нижнеудинском районе Иркутской области задержаны двое местных жителей, поджигавших траву на опушке леса «чтобы лучше росли грибы».
В Омской области за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали шесть крупных пожаров. Всего пожарные выезжали на вызовы более 250 раз.Читайте также: При пожарах в Омской области пострадали 70 домов
Хакасские огнеборцы продолжают тушить крупный пожар в районе горы Самохвал в Абакане.Читайте также: Два человека пострадали в результате массовых пожаров в Хакасии
В Приангарье за сутки произошло свыше 50 пожаров
За прошедшие сутки 6 мая в Иркутской области произошло 52 пожара, из которых 13 случаев — горение мусора и 15 ландшафтных пожаров.
В Красноярском крае горят детский сад и около 200 строений, есть погибшие
Красноярский край. Власти региона запросили помощь соседних регионов.
В Омской области задержан начальник Называевских электросетей, которого подозревают в причастности к началу пожаров.
Руководителя обвиняют в халатности и нарушении норм противопожарной безопасности. Уточняется, что огонь мог возникнуть из-за замыкания на подстанции.
Цитата RT.
В Красноярском селе найдены тела двух детей, погибших в результате природного пожара. Огонь охватил 18 домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад в деревне Талажанка.
В регионе введён режим ЧС из-за крупных природных пожаров и песчаных бурь.
Цитата канала pdmnews.