Сразу несколько регионов России на майские праздники 2022 года оказались в огне пожарищ. Не обошлось без жертв. Больше всего несчастий обрушилось на жителей Красноярского края. Регион накрыла мощнейшая песчаная буря, возникло множество природных очагов. По состоянию на 7 мая, число погибших выросло до пяти. Горят около 200 строений, несколько пилорам и детский сад, сообщает краевое МЧС. Власти объявили режим ЧС.

В Омской области, по предварительным данным, уничтожено 88 строений, в которых жили 250 человек. С признаками отравления угарным газом за медпомощью обратились восемь человек.

В Кинешме Ивановской области 7 мая ликвидируют пожар на площади шести тысяч квадратных метров: горят два складских ангара.

Ситуация с природными пожарами накалилась в Курганской области: задействованы более 1270 человек и 200 единиц техники. С воздуха осуществлены 267 сбросов воды общим объемом более 1400 тонн.

Подробности о борьбе с огнем в России читайте в трансляции ИА REGNUM.