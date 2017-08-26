7 Мая
 
12:37

В Красноярском крае все силы и средства задействованы на тушении пожаров в населенных пунктах. Огонь распространяется в более чем 10 населенных пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад. В некоторых районах введен режим  функционирования ЧС.

Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Применяется  пожарный поезд.

Тушение  пожаров осложняется погодными условиями – сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует ликвидации.

12:35

В Подмосковье горит ТЦ «Шёлковый путь» - второй раз за месяц. В прошлый раз на полную ликвидацию пожара ушло трое суток.

12:33

Пять жилых домов горят в поселке Белый Яр Ачинского района Красноярского края — телеканал «Енисей».

12:31

Двое детей погибли во время масштабного пожара в селе Талажанка Красноярского края.

«По предварительным данным, горит 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. На одной из улиц обнаружены тела двух детей», — цитирует источника Интерфакс.

12:31

Полиция Красноярского края запустила горячую линию для граждан, оставшихся без документов из-за пожаров.

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12:30

Согласно прогнозу синоптиков, 8 мая ночью в центральных и южных районах Красноярского края сохранится сильный и очень сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

12:30

Четыре дома, три гаража, бани сгорели в Емельяново, сообщают местные жители.

12:29

В Кузбассе пожар охватил более 50 домов. Огонь перекинулся сразу на три населенных пункта. Пожар действует неподалеку от нефтеперерабатывающего завода.

12:29

Красноярский край. Жители Заозерного сообщают о пожарах.

12:28

Красноярский край. Штрафстоянка сгорела в Боготоле, сообщают очевидцы.

12:28

Очевидцы делятся жуткими кадрами пожара в Уяре. Цитата из видео.

Красноярский край.

12:24

В Абакане ввели режим ЧС из-за крупного пожара в дачном массиве

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Абакане из-за ухудшения пожарной обстановки после возгорания в дачном массиве на горе Самохвал.

12:23

В Омской области возбуждены уголовные дела по статье «халатность» после пожаров в селе Новоалександровка и городе Называевске.

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12:22

В прокуратуре принимают людей, потерявших дома при пожарах в Омской области

Прокуратура организовала проверки по факту массовых пожаров в Омской области.

12:22

На Алтае горевший автомобиль спровоцировал лесной пожар

На перевале Кукуя в Шебалинском районе Республики Алтай 6 мая произошло возгорание грузового автомобиля. Затем огонь перекинулся на сухую траву вдоль дороги.

12:21

В Приангарье задержаны поджигатели-«грибники»

В Нижнеудинском районе Иркутской области задержаны двое местных жителей, поджигавших траву на опушке леса «чтобы лучше росли грибы».

12:20

В Омской области за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали шесть крупных пожаров. Всего пожарные выезжали на вызовы более 250 раз.

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12:19

Хакасские огнеборцы продолжают тушить крупный пожар в районе горы Самохвал в Абакане.

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12:18

В Приангарье за сутки произошло свыше 50 пожаров

За прошедшие сутки 6 мая в Иркутской области произошло 52 пожара, из которых 13 случаев — горение мусора и 15 ландшафтных пожаров.

12:18

В Красноярском крае горят детский сад и около 200 строений, есть погибшие

Красноярский край. Власти региона запросили помощь соседних регионов.

12:16

В Омской области задержан начальник Называевских электросетей, которого подозревают в причастности к началу пожаров.

Руководителя обвиняют в халатности и нарушении норм противопожарной безопасности. Уточняется, что огонь мог возникнуть из-за замыкания на подстанции.

Цитата RT.

12:15

В Красноярском селе найдены тела двух детей, погибших в результате природного пожара. Огонь охватил 18 домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад в деревне Талажанка.

В регионе введён режим ЧС из-за крупных природных пожаров и песчаных бурь.

Цитата канала pdmnews.