Донецк, , 08:04 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:08 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 ракеты из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).

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