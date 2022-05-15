Лондон, 15 мая, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Жителей Великобритании предупредили о том, что «золотая эра» дешевой еды подходит к концу. Бывший босс Sainsbury’s Джастин Кинг заявил, что счета за продукты питания вырастут в стране, об этом написало The Guardian.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

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Эксперт пояснил, что, несмотря на заявленную в апреле высокую прибыль супермаркетов, торговые сети не могут полностью покрыть дополнительные расходы и защитить покупателей от роста цен. Жителям Великобритании он посетовал научиться тратить деньги в условиях растущей инфляции, причинами которой он назвал «волнообразные эффекты войны на Украине».

«Возможно, мы пережили золотую эру. Мы тратим гораздо меньше в среднем по нашим домашним бюджетам на еду, чем у нас было почти в любое время в истории, и это было долгое, мягкое снижение. Поэтому я подозреваю, что мы увидим более высокую долю, по всей части, потраченную на еду в долгосрочной перспективе», — отметил Джастин Кинг.

Кинг уверен, что у британских семей просто не будет денег на еду и спасти их может только поддержка правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный институт экономических и социальных исследований предупредил о том, что число нищих жителей Великобритании в следующем году может достигнуть 1 млн человек, написало агентство Bloomberg.