Лондон, 15 мая, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Национальный институт экономических и социальных исследований предупредил о том, что число нищих жителей Великобритании в следующем году может достигнуть 1 млн человек, написало агентство Bloomberg.

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Для предотвращения ситуации правительству страны рекомендовали принять срочные меры по борьбе с кризисом стоимости жизни.

Аналитики заявили, что ещё 250 000 домохозяйств станут нищими в Великобритании, а сама страна будет в рецессии. Для предотвращения этого процесса правительству необходимо выделить на меры поддержки 4,2 млрд фунтов стерлингов (5,2 млрд долларов).

Инфляции в Великобритании, по прогнозам специалистов, достигнет самого высокого уровня за последние 40 лет — 14,4%. Причинами такого резкого роста стали высокие цены на энергоносители и сырьевые товары из-за ситуации на Украине. Также на экономике Великобритании существенно отразилась пандемия коронавируса. В общем все эти факторы уменьшат экономические показатели страны на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании риелторов обяжут раскрывать имена покупателей недвижимости. Как пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Telegraph нововведения коснутся в том числе и российских олигархов.