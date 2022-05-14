* запрещённая в России организация

Луганск, , 12:57 — REGNUM На одной из баз боевиков полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) найден план выхода подразделения на границы РФ, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

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План включал окружение и захват города Новоазовска в ДНР. На обнаруженной карте отмечены точки расположения сил «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе, стрелками обозначены направления наступления на Новоазовск с дальнейшим выходом к границе РФ.

Наступление должно было начаться 8 марта.

ВС РФ и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят войсками ВС РФ и ДНР.