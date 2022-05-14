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В ЛНР рассказали о плане выхода «Азова»* на границы России
*запрещённая в России организация
Луганск,
14 мая 2022, 12:57 — REGNUM На одной из баз боевиков полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) найден план выхода подразделения на границы РФ, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.
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План включал окружение и захват города Новоазовска в ДНР. На обнаруженной карте отмечены точки расположения сил «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе, стрелками обозначены направления наступления на Новоазовск с дальнейшим выходом к границе РФ.
Наступление должно было начаться 8 марта.
ВС РФ и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят войсками ВС РФ и ДНР.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.