Донецк, , 12:28 — REGNUM ВСУ обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов калибра 122 мм. Об этом 14 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее в супермаркет «Изюм» во время обстрела ВСУ Петровского района Донецка попал снаряд, произошло возгорание.

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