Донецк, 14 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В супермаркет «Изюм» во время обстрела ВСУ Петровского района Донецка попал снаряд, произошло возгорание. Об этом 14 мая сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Dnr-sckk.ru Дом в Донецке после обстрела

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«В Петровском районе зафиксировано попадание в супермаркет «Изюм», спровоцировавшее возгорание здания», — написал он в Telegram-канале.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что ВСУ четыре четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град» и 15 снарядов калибра 122 мм.