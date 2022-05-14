Москва, , 11:14 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

БПЛА Avilov Vzlet

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БПЛА уничтожены в районах населенных пунктов Чкаловское, Дементьевка, Клинск, Балаклея, Глубокое, Гоптовка Харьковской области, Старомихайловка, Еленовка, Спартак Донецкой Народной Республики, Петровенки и Северодонецк Луганской Народной Республики, в том числе один «Байрактар-ТБ2» над н. п. Маньковка Харьковской области.

Кроме того, в районе н.п. Семеновка, Изюм, и Снежковка Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

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