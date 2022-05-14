Донецк, 14 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку. Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:️ 10:20 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 9 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 5 снарядов калибра 122 мм.