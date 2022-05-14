Москва, , 10:28 — REGNUM Следственный комитет (СК) РФ оценит решение властей Латвии о сносе памятника советским воинам в Риге. Об этом 14 мая сообщили в СК РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Sledcom.ru

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Сейм Латвии принял закон о приостановке действия ст. 13 двустороннего соглашения с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволяет теперь снести, в том числе, памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, установленный на юго-западе Риги в Парке Победы в 1985 г.

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина следователи проанализируют данные о законности принятия такого решения в одностороннем порядке. Подобные инициативы являются очередным фактом пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.

Фактический снос памятника может быть квалифицирован по статье УК 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы РФ.