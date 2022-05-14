Донецк, , 09:36 — REGNUM В Ясиноватой в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили два человека. Об этом 14 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате ночного обстрела ВФУ по ул. Кирова получили ранения 2 человека», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ за полчаса пять раз обстреляли территорию ДНР.

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