Нью-Дели, 14 мая, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Власти Индии запретили экспорт пшеницы, сообщило 14 мая министерство торговли и промышленности страны.

suraj Пшеница

«Политика экспорта пшеницы… «запрет» с немедленным вступлением в силу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт будет разрешен в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия вошла в перечень стран, у которых Египет собирается закупать пшеницу для восполнения возникающего дефицита.

Читайте также: Египет планирует закупать пшеницу у Индии