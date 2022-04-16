Каир, , 08:00 — REGNUM Индия вошла в перечень стран, у которых Египет собирается закупать пшеницу для восполнения возникающего дефицита, 15 апреля передал телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на египетского министра сельского хозяйства и мелиорации Ас-Сейида аль-Кусейра.

Пшеница suraj

Чиновник отметил, что власти республики ведут постоянный поиск новых источников импорта зерна в страну. Ежегодно Египет закупает за границей около от 11 до 13 млн тонн зерна. На Украину приходится примерно 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Главное управление по поставкам сырьевых товаров (GASC) Египта объявило о том, что республика заключила с рядом европейских стран соглашение на закупку 350 тысяч тонн пшеницы.

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