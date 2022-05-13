Париж, 14 мая, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Вступление новых стран в НАТО необходимо прекратить, заявил бывший советник президента Франции Анри Гено в эфире телеканала BFM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Двери в НАТО необходимо закрыть. Включать в альянс Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо», — сказал он.

По его мнению, принимая в НАТО страны Восточной Европы, Соединенные Штаты и Евросоюз способствовали превращению альянса в антироссийскую организацию.

Гено подчеркнул, что США и ЕС таким образом создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо на полях встречи глав МИД стран G7 в Германии заявил, что Италия решительно поддерживает намерение Швеции и Финляндии войти в состав военного блока НАТО.

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