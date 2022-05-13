Рим, 13 мая 2022, 19:11 — REGNUM Италия решительно поддерживает намерение Швеции и Финляндии войти в состав военного блока НАТО, заявил 13 мая итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо на полях встречи глав МИД стран G7 в Германии.
Об этом сообщает агентство АНСА.
«Мы очень рады приветствовать их в альянсе, который десятилетиями гарантировал мир», — заяввил Ди Майо.
Кроме того, глава МИД Италии высказался в поддержку «процесса» вступления Украины в Евросоюз.
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