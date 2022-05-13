История вопроса

После начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года, в Швеции и Финляндии вновь активизировались дискуссии о возможном вступлении этих стран в военный блок НАТО. Обе эти страны входят в Европейский союз, но не являются членами Североатлантического альянса, хотя тесно с ним сотрудничают. Долгое время Брюссель под эгидой США пытался втянуть Швецию и Финляндию в НАТО, однако общественное мнение двух стран было против этого, так как реальных военных угроз в регионе Балтийского моря не существовало. Россия всегда выступала за мир в этом регионе и демилитаризацию, к примеру российские власти не проводили программ по существенному наращиванию боевых возможностей Балтийского флота. Но через подконтрольные Западу СМИ велась последовательная работа по изменению общественного мнения в Швеции и Финляндии по вопросу вступления в НАТО. Эта работа велась в том числе и с помощью вбрасывания откровенных фейков о якобы постоянно плавающих российских подлодках вблизи Стокгольма и тому подобное. Начавшаяся на Украине спецоперация и масштабная информационная кампания на Западе по очернению России резко активизировали тему вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Политики двух стран говорят, что вполне могут пойти на этот шаг и приводят данные социологов, которые якобы подтверждают, что большинство граждан этих двух страны готовы вступить в Североатлантический альянс. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия могут быть приняты в альянс в самое короткое время.