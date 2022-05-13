Амстердам, 13 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов готово рассмотреть просьбы Финляндии и Швеции о гарантиях безопасности после того, как эти страны подадут заявки на членство в НАТО. Об этом заявил нидерландский министр иностранных дел Вопке Хукстра, сообщает NL Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

По его словам, в правительстве «очень хорошо поймут такую просьбу, если она поступит», и будут «открыто и позитивно» рассматривать её.

По мнению Хукстры, Североатлантическому альянсу следует обратить внимание на европейские страны для сотрудничества в области безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гарантии безопасности для Швеции и Финляндии уже пообещали в Великобритании и США.

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