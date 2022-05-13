Анкара, , 14:33 — REGNUM Турция следит за ситуацией по возможному вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом 13 мая заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал планы по возможному вступлению двух скандинавских государств в Североатлантический альянс. По словам Эрдогана, Турция внимательно следит за процессом вокруг этих государств, но пока не может смотреть на это положительно.

«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией», — сказал Эрдоган.

Он обратил внимание на поведение Греции в альянсе по отношению к Турции, и отметил, что второй ошибки Анкара совершать не хочет. Опасения Эрдогана вызывают случаи, когда скандинавские страны демонстрирую гостеприимство к террористам и пускают их в парламент.

«Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», — заключил он.