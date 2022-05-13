Москва, , 15:15 — REGNUM Должностные лица зарубежных стран, принимающие решения и непосредственные исполнители сноса или повреждения воинских захоронений и памятников советским солдатам, должны понимать, что ответят не только перед совестью, но и перед законом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«Должностные лица зарубежных стран, принимающие решения и непосредственные исполнители сноса или повреждения воинских захоронений и памятников советским солдатам, должны хорошо понимать, что ответ им придется держать не только перед своей совестью, но и перед законом», — заявил Пискарёв, отметив, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за такие преступления вплоть до пяти лет лишения свободы.

Следственные органы имеют по действующему законодательству необходимые полномочия для расследования таких дел, и то, что преступление совершено за рубежом, не является для этого препятствием, подчеркнул парламентарий.

«А договоры о правовой помощи у России подписаны со многими государствами, в том числе и с теми, в которые наши соседи любят ездить отдыхать», — сообщил глава комитета Госдумы.

Пискарёв также выразил уверенность, что российские дипломаты помогут правоохранительным органам собрать доказательную базу на тех, кто оскверняет память воинов-освободителей.

«Тем более, что организаторы войны с памятниками не скрывают преступных намерений и бравируют своей ненавистью ко всему, что связано с Победой советского солдата над нацизмом», — заключил парламентарий.

Депутаты сейма Латвии одобрили законопроект, который прекратил действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Рижская дума в свою очередь одобрила решение начать 13 мая подготовительные работы по демонтажу памятника советским воинам Освободителям Риги, сообщил мэр столицы Мартиньш Стакис.

Кроме того, в День Победы 9 мая было осквернено мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве (Польша), был облит желтой и синей краской памятник советской армии в Софии (Болгария) и так далее.

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