Гданьск, Польша, , 18:13 — REGNUM На кладбище бойцов Красной Армии в польском Гданьске неизвестные подонки осквернили могилы, сообщает 12 мая RT со ссылкой на генерального консула России в Гданьске Сергея Семёнова.

Флаг Польши Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вероятнее всего, это произошло минувшей ночью. На кладбище советских воинов в Гданьске 20 звёзд, установленных над могилами, либо вырваны с корнем, либо серьёзно повреждены. Где-то они были согнуты, где-то вырваны, где-то обломаны. Всего повреждено порядка 20 звезд», — цитирует агентство слова Семёнова.

Местным властям направлено письмо консульства с требованием найти и наказать осквернителей.

«Мы требуем, чтобы польские власти нашли осквернителей, наказали их в соответствии с законодательством, а также привели кладбище в надлежащий вид», — сказал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше разрушение и осквернение памятников и могил воинов Красной Армии происходит регулярно. Власти Польши не только не препятствуют этому, а в ряде случаев прямо участвуют.

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