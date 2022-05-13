Москва, 13 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Доллар 12 мая закрылся в районе свежих минимумов, зафиксированных на 63,20 руб. и продолжает отступать перед выходными. заявил корреспонденту сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

«Сегодня, 13 мая, с начала сессии пара доллар/рубль уже успела утратить отметку 63 руб. и отметиться в области 62,75 руб.

На этот раз динамика котировок вписывается в общую картину на площадках, где подешевевшие рисковые активы восстанавливаются после агрессивных распродаж, а защитный доллар корректируется от свежих 20-летних максимумов.

Впрочем, российская валюта по-прежнему идет своим путем, подпитываясь все теми же вводными во главе с мерами поддержки властей, которые продолжают успешно нивелировать медвежьи факторы.

Пара находится в районе двухлетних минимумов и, похоже, будет укрепляться еще какое-то время прежде чем совершит разворот и направится к отметке 70 руб.

На данном этапе участники рынка гадают, где предел роста рубля, который полностью игнорирует дальнейшее обострение обстановки на геополитическом фронте.

Не исключено, что доллар опустится до 61-60 руб., где существенно возрастет риск смягчения валютных ограничений Центробанком.

В свою очередь, по мере ослабления этих мер «россиянин» начнет возвращаться в реальность, что чревато довольно болезненными приступами девальвации, хотя и не такими агрессивными, как сразу после начала спецоперации в Украине. Так что пока регулятор воздерживается от вмешательства», — пояснил эксперт.

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