Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 12 мая возобновил укрепление, обновив многомесячные вершины, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Центробанк РФ

Доллар установил новый двухлетний минимум на отметке 63,20 руб., евро опустился до 65,25 руб. впервые с 2017 года.

По итогам дня рубль в очередной раз подорожал к основным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 5,80%, до 63,30 руб., евро/рубль — на 7,44%, до 65,25 руб., фунт/рубль — на 5,53%, до 77,70 руб.

Основной причиной роста курса рубля остается профицит торгового баланса из-за резкого сокращения импорта и существенного притока валютной выручки от экспорта.

Также рубль словом поддержал президент России Владимир Путин. В своём выступлении он отметил лучшую динамику национальной валюты среди всех мировых валют.

На текущей неделе Банк России не стал анонсировать смягчение валютного контроля. На торгах в Азии баррель Brent стоит $109.

Цена торгуется выше $100, сохраняя высокие значения экспортной выручки, которая поддерживает рубль. В связи с этим курс доллара может закончить неделю ниже отметки 65 рублей.

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