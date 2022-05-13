Берлин, , 09:16 — REGNUM Последствия ситуации на Украине для экономики Германии пока оценить невозможно, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер 12 мая в ходе пресс-конференции.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что также никому не известно, как повлияет пандемия на цепочки поставок из Китая. Вместе с тем Линднер подчеркнул, что его ведомство видит подъем на рынках капитала и в сфере налогообложении.

Глава минфина добавил, что сейчас прогноз по сбору налогов в Германии позитивен. Так, по его словам, налоговые поступления до 2026 года могут увеличиться почти на €44 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен призвал жителей Германии есть меньше мясных продуктов из-за роста цен на продовольствие.

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