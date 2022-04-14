Берлин, 14 апреля 2022, 03:25 — REGNUM Меньше мяса призвал употреблять жителей Германии парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен на фоне кризиса цен на продовольствие в связи с ситуацией вокруг Украины. Соответствующее заявление Аннен сделал 13 апреля в интервью порталу Euractiv.
Политик указал, что он не собирается никому запрещать есть мясо, но при этом, по его мнению, важно понимать, что огромная часть мирового производства зерна пшеницы и кукурузы уходит на производство кормов для животных. Сокращение потребления мяса в Германии и в Европе, по словам Аннена, поможет высвободить больше пахотных земель, включая и те страны, откуда мясо импортируется.
«Я тот, кто с большим удовольствием съедает кусок мяса, и я не хочу никому запрещать есть мясо… Но если бы мы употребляли на 30% меньше свинины в Германии, мы бы освободили около миллиона гектаров пахотных земель», — уточнил Аннен.
Стоит отметить, что Аннен не первый немецкий политик, который призывает к сокращению потребления мяса и мясных продуктов. Так министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал жителей страны есть меньше мяса, чтобы таким способом бороться с Россией, якобы использующей поставки продовольствия в качестве оружия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о критике в Бундестаге идеи министра экономического развития Германии Свеньи Шульце сократить производство свинины.
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