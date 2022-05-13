Брюссель, , 08:48 — REGNUM Украинский кризис рано или поздно разрешится и произойдёт это с помощью переговоров. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Владимир Чижов Mil.ru

«Уверен, что мы придём к решению по украинскому кризису путём переговоров», — подчеркнул дипломат.

При этом постпред не стал называть вероятные сроки урегулирования ситуации на Украине.

«Когда это случится? Я не готов спекулировать. Как в деталях будет выглядеть итоговое решение, никто не знает», — добавил Чижов.

Он выразил обеспокоенность тем, что лидеры стран Запада настроены на решение конфликта «на поле боя». При этом сейчас Запад накачивает Украину оружием, что никак не способствует мирному урегулированию ситуации, указал постпред.

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Чижов также напомнил, что основными требованиями России являются «нейтральный статус» Украины, а также признании Крыма частью России и независимости республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил мнение о том, что специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины вряд ли завершится в ближайшей перспективе. Он выразил надежду на то, что ничто не длится вечно и наступит момент для мирных переговоров.

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