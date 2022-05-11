Вена, , 16:00 — REGNUM Специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины вряд ли завершится в ближайшей перспективе. Такое мнение 11 мая в Вене высказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш Официальное интернет-представительство президента России

Он выразил надежду на то, что ничто не длится вечно и наступит момент для мирных переговоров.

«Придёт время, когда, я надеюсь, можно будет найти решение проблемы в соответствии с Уставом ООН и международным правом. И мои добрые услуги полностью доступны, я готов к сотрудничеству, когда мы воспользуемся этим моментом. Но это не в ближайшей перспективе», — подчеркнул Гутерреш.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, начатая 24 февраля, проходит согласно плану.

Ранее Песков выразил надежду на то, что российская спецоперация на Украине завершится в скором будущем — «или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путём переговоров».

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При этом, по мнению главы Национальной разведки США Аврил Хейнс, Москва подготавливается к затяжному конфликту на Украине и намерена достичь целей за пределами Донбасса.

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