Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 12 мая, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 3,26%, до 65 рублей. Евро падает на 4,04%, откатываясь до 67,65 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Евро Santeri Viinamäki

«Евро вновь дешевеет быстрее доллара, отыгрывая новый рост инфляции в Еврозоне и тот факт, что европейский регулятор не спешит повышать ставки. В долларе же инфляция, напротив, снизилась на 0,2 процентного пункта,

Однако в свете того, что рынок ожидал более интенсивного замедления роста цен, а представители ФРС всё ещё проявляют сдержанность в планах ужесточения монетарной политики, позиции зеленого всё равно остаются слабыми.

Блумберг объявил рубль самой сильной валютой 2022 года. Одновременно стало известно, что количество европейских компаний, согласившихся оплачивать газ в рублях, выросло до 20.

Тем временем ЦБ РФ опубликовал своим новые прогнозы, в которых ожидаемая инфляция и спад ВВП ниже, чем в предыдущей оценке. Всё это позволяет российской валюте продолжить укрепление», — считает эксперт.

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