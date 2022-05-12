Брюссель, , 14:19 — REGNUM Увеличить объём военной помощи Украине на €500 млн призвал страны Евросоюза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом 12 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Жозеп Боррель © European Parliament

По информации агентства, Боррель подталкивает страны Евросоюза к увеличению объема военной помощи Украине до €2 млрд, т.е. на €500 млн.

Отмечается, что страны-члены ЕС ещё не согласились на это предложение. Причём одним из противников этой идеи стала Германия.

Также сообщается, что предложение о выделении дополнительных средств будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

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